Правительство поддержало изменение порядка изъятия детей

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала проект депутата Павла Крашенинникова и сенатора Андрея Клишаса об ограничении изъятия ребенка. При этом было указано на необходимость доработать документ.

Парламентарии внесли в Госдуму документ с изменениями нескольких законов и кодексов во исполнение принятых поправок в Конституцию о защите семьи, передает РИА «Новости».

Так, например, в нем предлагается ограничить внесудебный порядок изъятия детей, переведя этот вопрос в ведение суда, проходящего в закрытом режиме. Закон могут принять уже в осеннюю сессию.

Согласно законопроекту органы внутренних дел наделяются дополнительными полномочиями, что может повлечь за собой увеличение нагрузки на полицейских.

«При этом в финансово-экономическом обосновании к законопроекту отсутствует оценка объемов и источников финансирования расходов, необходимых для реализации вносимых изменений. Правительство России поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом замечаний», – говорится в отзыве комиссии.

Также на рассмотрении Госдумы находится пакет законопроектов, который внесли сенаторы во главе с Еленой Мизулиной. В одном из них имеется схожее предложение – принудительно разлучать ребенка с родителями можно только при их установленной вине и на основании решения суда о лишении родительских прав.

До этого директор АНО «Детский хоспис» Александр Ткаченко, комментируя проект закона об ограничении внесудебного изъятия детей из семьи, заявил, что «предложенный в Госдуме законопроект стал реакцией на огромное количество жалоб в адрес органов опеки».