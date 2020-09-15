Власти Греции обвинили мигрантов в поджоге лагеря на острове Лесбос

Представитель правительства Греции Стелиос Пецас обвинил мигрантов в сознательном поджоге лагеря «Мория» на острове Лесбос на прошлой неделе с целью воздействия на власти республики для последующего переселения людей на материк.

«Лагерь сожгли беженцы и мигранты, которые таким образом хотели повлиять на власти (Греции), чтобы их быстрее переселили с острова на материк», – приводит слова Пецаса «Интерфакс».

В понедельник канцлер Германии Ангела Меркель раскритиковала австрийского коллегу Себастьяна Курца за отказ принять беженцев из сгоревшего лагеря на острове Лесбос.

Напомним, в ночь на 9 сентября на острове Лесбос сгорел крупнейший в Греции центр приема и идентификации мигрантов и беженцев Мориа, где находились 12,8 тыс. человек. Пожар произошел вскоре после того, как стало известно о 35 случаях заражения коронавирусом в лагере.

В марте сообщалось, что переполненный лагерь беженцев на греческом острове Лесбос, прежде пользовавшемся популярностью у туристов, остался без еды и медицинской помощи после вспышки коронавируса и вызванной ею волны насилия в отношении мигрантов.