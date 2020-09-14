В Петербурге спасатели сняли мужчину с крыши Александро-Невской лавры

Сотрудники МЧС сняли мужчину с крыши, который забрался на одно из зданий Александро-Невской лавры в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМЧС.

«Мужчину спустили по автолестнице, никто не пострадал», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Обстоятельства инцидента уточняются.

Ранее в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что в Петербурге мужчина пробрался на крышу одного из зданий Александро-Невской лавры. По данным 78.ru, на крышу забрался сотрудник Александро-Невской лавры, он пролез туда еще ночью.