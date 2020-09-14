В Кузбассе вернули режим самоизоляции для пожилых

В Кузбассе для граждан в возрасте 65 лет и старше вводится режим самоизоляции с 15 по 30 сентября из-за угрозы распространения коронавируса.

«Для противодействия распространению COVID-19 по предложению главного санитарного врача области для кузбассовцев в возрасте 65 лет и старше вводится режим изоляции в домашних условиях (самоизоляции). Ограничительная мера будет действовать с 15 по 30 сентября», – сообщает оперштаб Кузбасса на своей странице «ВКонтакте».

Уточняется, что пожилые люди могут покидать дом, чтобы посетить медицинскую организацию, аптеку, салоны оптики, торговые объекты, МФЦ. А также в случаях, связанных с семейными нуждами, в том числе для посещения образовательных организаций и оказания помощи родственникам или в иных экстренных случаях.

Отмечается, для получения листка нетрудоспособности гражданам необходимо обращаться в поликлинику по месту жительства к участковому врачу-терапевту.

Подчеркивается, режим изоляции в домашних условиях может не применяться к руководителям и сотрудникам предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным.

По данным на понедельник, всего в области выявлены 7 тыс. 809 случаев заражения коронавирусом, 70 человек скончались. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 1 тыс. 906 человек.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии вернули обязательный масочный режим в общественных местах из-за роста числа заболевших коронавирусной инфекцией.