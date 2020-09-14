После массового празднования Дня города в Одессе возбуждено дело

Правоохранительные органы Украины возбудили уголовное дело в связи с нарушением правил карантина во время празднования Дня города в Одессе 2 сентября, сообщила пресс-служба офиса президента.

На совещании представители правоохранительных органов проинформировали президента Украины Владимира Зеленского об открытии уголовного производства из-за нарушения карантина в Одессе, сообщается на сайте главы государства.

«На празднования Дня города в Одессе и Днепре собрались десятки тысяч людей без средств индивидуальной защиты, не соблюдались карантинные нормы. По данному факту возбуждено уголовное производство в Одесской области и проводится расследование», – говорится в сообщении.

Организаторам праздников грозит штраф в сумме 170 тыс. гривен (более 6 тыс. долларов) в случае установления причинно-следственной связи между этими мероприятиями и увеличением количества больных коронавирусом или смертностью.

Накануне на Украине зафиксировали 3 тыс. 144 новых случая коронавируса, что стало новым антирекордом. Киев перевели из «желтой» в «оранжевую» зону карантина в связи с распространением коронавируса.

Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала о резком росте на Украине числа инфицированных коронавирусом с тяжелым течением заболевания.