«Вектор» анонсировал выпуск первой партии вакцины от коронавируса

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» может выпустить первую партию вакцины от коронавируса для расширенных клинических исследований в ноябре.

«Планируется, собственно, после регистрации препарата, что первые серии препарата для расширенных клинических исследований будут выпущены уже в ноябре», – сказал заведующий лабораторией центра «Вектор» Ильназ Иматдинов, передает ТАСС.

Напомним, 11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса, разработанной учеными НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

Вакцину от коронавируса под названием «ЭпиВакКорона» разработал новосибирский научный центр «Вектор». Эти препараты считаются наиболее перспективными среди вакцин от коронавируса российского производства.

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