Германия выразила надежду на скорое согласование санкций против Минска

В Берлине надеются на то, что главы МИД стран Евросоюза смогут на встрече в Брюсселе 21 сентября согласовать санкции против властей Белоруссии, сообщила представитель МИД ФРГ Мария Адебар.

«Мы активно работаем в ЕС над реализацией пакета санкций, который будет направлен против ответственных за репрессии и фальсификации результатов [президентских] выборов. В следующий понедельник в Брюсселе будут встречаться главы МИД 27 стран ЕС, там эта тема, наверняка, будет обсуждаться», – передает ТАСС ее слова.

При этом Адебар отметила, что не может сказать, будет ли сразу принято решение по санкциям, но добавила, что немецкая сторона «приветствовала бы это».

«Это должны быть целенаправленные санкции, которые затронут высокопоставленных чиновников», – сказала она.

Кроме того, официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт подчеркнул, что «для правительства ФРГ в этой ситуации приоритетом является следующее: во-первых, власти должны отказаться от применения силы в отношении демонстрантов; второе – политические заключенные должны быть немедленно освобождены; в-третьих, должен быть запущен национальный диалог между правительством, оппозицией и обществом».

По его словам, в выстраивании диалога важную роль могла бы сыграть ОБСЕ.

Ранее сообщалось, что Кипр заблокировал санкции ЕС против Белоруссии. Немецкий политолог Александр Рар назвал поведение Кипра ударом для ЕС.

Кроме того, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в ходе выступления в ПАСЕ призвала ввести индивидуальные санкции против властей Белоруссии. В тот же день Евросоюз пригрозил Белоруссии санкциями.

В конце августа ЕС объявил о подготовке санкционного списка по Белоруссии. При этом в ЕС решили не включать в список президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Напомним, по данным ЦИК, Александр Лукашенко на президентских выборах получил 80,08% голосов избирателей, Светлану Тихановскую поддержали 10,09% пришедших на участки. Сама Тихановская назвала себя победителем на выборах и подала жалобу в Центризбирком о нарушениях во время избирательной кампании.

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