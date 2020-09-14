Эксперт: У Москвы нет наивных ожиданий относительно Лукашенко

Ничего судьбоносного по результатам переговоров президента Белоруссии Александра Лукашенко с российским лидером Владимиром Путиным не произойдет, считает политолог, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

«Сегодняшний визит Лукашенко в Сочи к Путину вызывает какую-то не вполне объяснимую повышенную экзальтацию, как будто бы именно от него все и зависит. Рискнем предположить, что ничего судьбоносного мы по окончании переговоров не услышим», – говорится в комментарии Лукьянова в Telegram-канале издания.

Он отметил, что повестка состоит из двух частей – текущей и более долгосрочной.

«Текущая – стабилизация ситуации в Белоруссии и окончательное избегание условно украинского сценария. Как Москва в этом Минску содействует, нам едва ли расскажут, да, собственно, это и непринципиально. Главное, что российское руководство на данном этапе не рассматривает никаких альтернатив имеющемуся главе соседнего государства. И будет по возможности укреплять его позиции», – пояснил политолог.

«Долгосрочный подход – возвращение в том или ином виде к предложениям по экономической интеграции, который обсуждаются почти два года и по которым до событий этого лета Лукашенко проявлял неуступчивость. Сейчас ситуация для него изменилась, что очень хорошо видно и по риторике белорусского начальника. Это, однако, вряд ли означает, что он готов подписать что угодно, а главное – что ему надо это предлагать. Попытка форсированно навязать Минску интеграционный прорыв противоречит необходимости решать первую задачу. К тому же откровенно навязанное будет потом оспорено – этими или другими властями соседнего государства», – написал Лукьянов.

Он отметил, что «наиболее вероятный публичный исход сегодняшних переговоров – выражение спокойной, но твердой поддержки Лукашенко со стороны Путина в сопровождении заверений, что интеграционная повестка вступает в новую активную фазу. Но не более того».

«Что же касается закулисных переговоров, то здравый смысл заставляет предположить: хотя соотношение сил изменилось сильно не в пользу Минска, сам по себе тип диалога пока сохранится прежним. Смирным и покладистым Лукашенко не будет, а если это и изобразит, в дальнейшем всячески постарается отыграть. Впрочем, с российской стороны никаких наивных ожиданий тоже быть не может: партнера знают, как облупленного. И безальтернативным уже в среднесрочной перспективе его больше не считают, хотя в данном вопросе, конечно, будет проявляться максимальная осторожность», – подчеркнул эксперт.

«Ну а тот факт, что Минску отчаянно нужны деньги, взять которые больше негде, конечно, делает переговоры для Москвы несколько более интересными», – констатировал Лукьянов.

Напомним, Лукашенко прибыл в Сочи на рабочую встречу с Путиным. Эта первая зарубежная поездка белорусского лидера после прошедших в августе президентских выборов, против результатов которых белорусская оппозиция устраивает акции протестов.

Переговоры лидеров пройдут в формате «один на один».

По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, подписания документов по итогам встречи президентов России и Белоруссии не планируется.