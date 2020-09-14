Кондратьев победил на выборах главы Кубани

Действующий губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев побеждает на выборах главы региона с результатом 82,97% голосов после обработки 100% протоколов, следует из данных региональной избирательной комиссии.

Второе место занял Александр Сафронов от КПРФ (8,21% голосов), на третьем – Иван Тутушкин от ЛДПР (4,36% голосов), передает ТАСС.

На пост главы региона претендовали кандидаты от пяти партий. Среди них действующий глава региона Вениамин Кондратьев от партии «Единая Россия», Иван Тутушкин от ЛДПР, кандидат от краевого отделения КПРФ Александр Сафронов и Денис Хмелевский, выдвинутый региональным отделением партии «Справедливая Россия», а также кандидат от регионального отделения Партии роста Олег Лунгин.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что главным итогом завершившегося голосования в регионах может стать убедительная победа врио региональных руководителей в первом же туре и уверенное выступление «Единой России» на выборах в местные парламенты.