В Минспорта пообещали, что смена главы РУСАДА не повлияет на восстановление ВФЛА

Министерство спорта и Олимпийский комитет России (ОКР) приложат все усилия, чтобы смена руководства Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не повлияла на процесс восстановления Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) во Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics), заявил министр спорта Олег Матыцин.

«Крик души я слышу, – передает РИА «Новости» ответ Матыцыша на вопрос, не повлияет ли смена руководства РУСАДА на процесс восстановления ВФЛА. – Надеюсь, и скажу даже больше, уверен, что министерство спорта, ОКР и ВФЛА сделают всё возможное для того, чтобы изменения в кадровом составе РУСАДА не сказались негативно на эффективности ее работы и не повлияли на реализацию плана по восстановлению (ВФЛА), который представлен в World Athletics».

«Задача непростая, нужны профессиональные люди и доверие к ним. У меня нет больших сомнений, что мы сможем выстроить эту работу. Будем вести диалог со спортсменами, делать так, чтобы у них не было никаких сомнений», – добавил он.

Он также выразил надежду, что конкретные шаги по восстановлению Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) будут выполнены.

«При этом большая ответственность лежит на самой федерации. Предстоят выборы нового руководства ВФЛА. Самое главное – чтобы представленный план по восстановлению не остался на бумаге, а конкретные шаги, которые уже предложены, были реализованы. Надеемся, что работа в этом направлении будет вестись. На сегодняшний день видим, что со стороны World Athletics существует конструктивный диалог, они готовы взаимодействовать как с точки зрения анализа, так и с использованием мирового опыта, который был бы применим на территории Российской Федерации», – сказал Матыцин.

Он добавил, что рассчитывает на расширение квоты для российских легкоатлетов в следующем году при процедуре получения нейтрального статуса для выступления на международной арене.

«Будем надеяться, что программу удастся осуществить, и это даст возможность нашим спортсменам принимать участие в международных соревнованиях, потому что по регламенту план, который был представлен, в течение месяца будет проанализирован, и до конца сентября World Athletics должна принять решение о процедуре допуска нейтральных спортсменов. Это очень важная и значимая часть нашей совместной работы, надеемся, что на 2021 год эта квота будет расширена», – сказал Матыцин.

Ранее российским легкоатлетам продлили запрет выступать под нейтральным флагом.

Глава Минспорта Олег Матыцин допустил возможность того, что Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) исключат из World Athletics. О последствиях исключения ВФЛА из World Athletics газете ВЗГЛЯД рассказала заслуженный мастер спорта России, спортивный комментатор Ольга Богословская.

Напомним, в августе Министерство спорта приняло решение о выделении ВФЛА единовременной субсидии на развитие этого вида спорта, в том числе на погашение долга перед World Athletics.