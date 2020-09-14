Продавщица в Кривом Роге выгнала украиноговорящего блогера

Сотрудница магазина в Кривом Роге во время спора с украинским активистом и блогером Александром Колымом резко отчитала его и выгнала из магазина.

Спор возник из-за ситуации в Донбассе. На вопрос блогера, чья земля Кривой Рог, продавщица ответила, что это «русская земля». При этом активист разговаривал на украинском языке, а женщина – на русском, передает РИА «Новости».

Кроме того, она назвала конфликт на востоке Украины гражданской войной. Женщина заявила, что киевские власти в Донбассе «учинили разбой».

«Вы разбой учинили, у меня родственники живут в Мариуполе, это они видели собственными глазами», – заявила женщина.

Решив спровоцировать сотрудницу магазина, Колым начал спрашивать, «за Украину она или за Россию». В ответ продавщица заявила, что она выступает за дружбу, поскольку родилась в Советском Союзе.

Ранее священника так называемой Православной церкви Украины Романа Винника высадили из автобуса после того, как он сделал замечание из-за игравшей в салоне русской музыки.

Напомним, в 2019 году на Украине разразился скандал после того, как участник украинской «спецоперации» в Донбассе Мирослав Гай пожаловался на «нашествие российской музыки в Киеве» и официантку, которая «ненавидит украинский».