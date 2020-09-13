Представитель КПРФ напал на главу участковой комиссии в Ростове-на-Дону

Представитель одной из партий напал на председателя участковой избирательной комиссии в Ростове-на-Дону, сообщили в пресс-службе областного избиркома.

«Факт нападения имел место быть, на место происшествия вызвали полицию, пострадавшая обратилась к медикам. По данному факту проходит разбирательство», – сказал представитель избиркома «Интерфаксу».

По словам информированного источника, инцидент произошел в субботу, 12 сентября. «Мужчина, «представляющий партию КПРФ, пожелал войти в состав участковой избирательной комиссии, но получил отказ, из-за чего и произошел конфликт», – отметил собеседник агентства.

Официальных комментариев со стороны партии по поводу ситуации пока нет.

Ранее была озвучена причина нападения на поддерживаемого штабом блогера Алексея Навального кандидата в гордуму Липецка Александра Наумова.