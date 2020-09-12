Определен победитель Венецианского кинофестиваля

Жюри Венецианского кинофестиваля признало лучшим фильмом « Землю кочевников» (Nomadland), присудив ему главный приз конкурса – «Золотого льва».

Международный Венецианский кинофестиваль проходил на острове Лидо со 2 сентября, в субботу состоялась торжественная церемония награждения победителей, передает РИА «Новости».

Роуд-муви с Фрэнсис Макдормэнд в главной роли рассказывает историю женщины, потерявшей дом и вынужденной жить в кемпере – доме на колесах, перемещаясь по западу США. Режиссером ленты стала американка китайского происхождения Хлоя Чжао.

Лента с самого начала считалась фаворитом конкурса, в котором участвовали 18 фильмов. Ни режиссер, ни исполнительница главной роли Фрэнсис Макдорманд не приехали в Венецию. В последний день показов, когда состоялась премьера ленты, они провели пресс-конференцию по видеомосту. На церемонии награждения они вышли в эфир по видеомосту из фургона, в котором колесит по Америка героиня Макдорманд, сообщает ТАСС.

Гран-при жюри Венецианского кинофестиваля получил мексиканский фильм «Новый порядок». Награду получил лично режиссер картины Мишель Франко.

По его словам, сюжет о гражданских протестах и уличных бунтах в Мехико он начал писать шесть лет назад. «Я не подозревал, что то, что придумал, окажется таким близким к реальности», – заявил Франко. Он отметил, что движение Black Lives Matter показало, сколь многое еще не сделано в мире в целом и в США, в частности.

«Но в рамках пандемии мы должны суметь что-то поменять, особенно для людей, которым нужна помощь», – сказал режиссер.

Международный Венецианский кинофестиваль проходил на острове Лидо со 2 сентября, в субботу состоялась торжественная церемония награждения победителей.

Отметим, что фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» удостоился специальной премии жюри на 77-м Венецианском кинофестивале.