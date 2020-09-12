Американская компания подтвердила причастность к блокировкам интернета в Белоруссии

В американской компании Sandvine в ходе телефонной конференции подтвердили, что их оборудование может использоваться в Белоруссии для блокировки веб-сайтов и приложений для обмена сообщениями, запись разговора приводит агентство Bloomberg.

По данным агентства, технический директор Sandvine Александр Хаванг отметил, что компания пришла к выводу, что Интернет и доступ к определенным материалам на веб-сайтах «не являются» частью прав человека».

Заявление Sandvine раскритиковали в Сенате США. «Сообщения о том, что технология американской компании используется режимом [президента Белоруссии Александра] Лукашенко для цензуры и ограничения доступа граждан к Интернету в Белоруссии, вызывают беспокойство», – отметил сенатор Марко Рубио.

Проблемы с интернетом начались в Белоруссии 9 августа, в день проведения президентских выборов. Тогда оказались недоступны сайты крупных белорусских средств массовой информации и органов власти.

Позже власти Белоруссии потребовали снизить скорость работы мобильного и стационарного интернета в Минске. Министерство информации Белоруссии ограничило доступ пользователей республики к нескольким десяткам информационных ресурсов, включая сайты популярных VPN-сервисов.