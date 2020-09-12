На покупку оборудования для Ивано-Матренинской больницы в Иркутске выделили 34 млн рублей

В 2021 году на покупку оборудования для Ивано-Матренинской детской клинической больницы из бюджета Иркутской области выделят более 34 млн рублей, сообщил глава региона Игорь Кобзев.

Кобзев отметил на мероприятии, посвященном 125-летию учреждения, что «все эти годы в Ивано-Матренинской больнице оказывают помощь детям», и помощь со стороны руководства области он гарантирует «во все времена», передает портал IRK.ru.

«Ваши золотые руки спасают детей, и их улыбки – это лучшая для вас награда. А современное оборудование лишь облегчает работу», – добавил он.

Также в рамках мероприятия состоялось награждение врачей торжественными грамотами Министерства здравоохранения, регионального правительства, Законодательного собрания Иркутской области, администрации и думы города Иркутска.

Отмечается, что в 2020 году на покупку оборудования для реанимации и анестезиологии Ивано-Матренинской больницы уже выделено около 35 млн рублей, около 2 млн рублей – на оказание паллиативной помощи. В 2021 году планируется купить эндоскопическое оборудование для отделения хирургии новорожденных.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области решили открыть крупный образовательный центр.