Наблюдатели опровергли фейки коммунистов о нарушениях во время голосования в Иркутске

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12 сентября, суббота  |  Последнее обновление — 14:33  |  vz.ru
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Директор РАЭК: У России больше шансов привлечь белорусских специалистов, чем у Польши

Эксперт назвал условие, при котором Россия может стать мировым IT-лидером Ольга Анохина
«Все программы по цифровой экономике, которые были запущены в 2018 году, к сожалению, не приведут Россию к тому, что мы сможем конкурировать с Америкой и Азией на равных. Но у нас есть ряд рекомендаций, что нужно сделать, чтобы вырваться из этого замкнутого круга. И один из важных вопросов – это кадры», – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко. Подробности...
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Триединый день голосования меняет систему выборов

По мнению экспертов, с развитием онлайн-голосования уйдет в прошлое понятие «явка» Александр Бахтин/ТАСС
В пятницу в России стартуют выборы в регионах, которые впервые проходят в новом формате. Теперь проголосовать можно будет в течение трех дней, а не только в воскресенье. А у жителей двух регионов появится возможность отдать голос через интернет. Но если внедрение новых видов голосования несет избирателям дополнительные удобства, то политическим партиям и избиркомам придется адаптироваться к новым реалиям.  Подробности...
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Украина задумала побеждать Россию в видеоиграх

Игра полностью имитирует операцию Красной армии по освобождению Белоруссии в 1944 году Wargaming.net
В Киеве придумали новый амбициозный план – о «сопротивлении российской агрессии в информационной сфере». Он предусматривает воспитание молодежи в антироссийском духе с помощью идеологически окрашенных компьютерных игр. Иными словами, на Украине хотят создать собственные идеологические аналоги легендарного шутера World of Tanks, прославляющего подвиг Советской армии. Можно ли вообще воспитать молодежь через игру-симулятор? Подробности...
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Чем ЛНР ответит на водный шантаж Киева

Водоснабжение ЛНР по-прежнему во многом зависит от доброй воли Украины Дмитрий Рогулин/РИА «Новости»
Украина вновь предприняла атаку на мирное население непризнанных республик Донбасса – на этот раз Киев резко ограничил подачу воды в ЛНР. При этом украинские власти ссылаются на чисто финансовые, а не политические причины. Так ли это на самом деле и как долго еще республики Новороссии будут зависеть от коммунальных капризов Киева? Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Наше время любую трагедию способно превратить в фарс

Алексей Алешковский, сценарист
Должен огорчить и патриотов, и либералов: происходящее в Белоруссии у меня вызывает разве что тоску. Совершенно не собираюсь охранительски клеймить людей, которые вышли на улицы. Но если сердцем я с ними, то умом понимаю, что ничего хорошего их протест не принесет. Подробности...

Коронавирус породил новый вид национализма на Западе

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Если кому-то кажется, что во время большой беды человечество должно сплачиваться – то это не про наше человечество. Коронавирус не только заставил всех разбежаться по национальным квартирам и тырить друг у друга лекарства. Он еще и превратился в предмет большой политики. Подробности...
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Сколько получает командир танка

Виктор Мураховский, военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал Отечества»
В связи с грядущим Днем танкиста (13 сентября) и повышением с 1 октября окладов денежного содержания военнослужащих на 3%, решил прикинуть, как оценивается труд командира танка в современной российской армии. Подробности...
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России запретили объединяться с Белоруссией

Белоруссия расколола Евросоюз

Россияне передумали объединяться с белорусами

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Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет

Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смога
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Названы имена победителей конкурса «Лидеры России – 2020»

В Подмосковье завершился третий сезон конкурса управленцев «Лидеры России». В течение двух дней 300 участников из десятка регионов решали задачи от именитых наставников. Каждое испытание позволяло проявить свои лучшие компетенции. Суперфиналистов ждали сразу несколько интересных встреч и церемония награждения
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В Индийском океане горит гигантский танкер с 2 млн баррелей нефти

Военно-морские силы Шри-Ланки начали в Индийском океане буксировку горящего танкера New Diamond с 2 млн баррелей нефти. Очаг возгорания произошел в машинном отделении. Экологи предупреждают, что в случае утечки сырья в океан произойдет одна из самых больших экологических катастроф за последние десятилетия
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    Наблюдатели опровергли фейки коммунистов о нарушениях во время голосования в Иркутске

    12 сентября 2020, 14:21

    Текст: Евгений Романов

    Председатель Общественной палаты Иркутской области Владимир Шпрах назвал фейками утверждения местных коммунистов о том, что несколько избирательных участков в Иркутске нарушили время работы, а на одном из них обнаружились непронумерованные и непрошитые списки избирателей, что якобы тоже является нарушением.

    В субботу в Иркутской области штаб КПРФ пожаловался на работу избирательных комиссий. Коммунисты заявили, что якобы в нарушение закона избирательные участки в Иркутске №693, 694, 695, 727 объявили о часах своей работы с 10:00 до 20:00 в будние дни, и с 10:00 до 14:00 часов в субботу и воскресенье. На УИК №1183 (Нукутский район) якобы обнаружились непронумерованные и непрошитые списки избирателей. На УИК №1265 (Саянск), по заверениям КПРФ, не пустили наблюдателя от КПРФ, сославшись на коронавирусную инфекцию.

    Председатель Общественной палаты Иркутской области Владимир Шпрах в беседе с журналистами опроверг эти утверждения коммунистов. «Информация о часах работы комиссий – ложная. Все избирательные участки работают с 8 утра до 8 вечера. Это подтверждает и окружной избирком. Вчера действительно появилась фотография избирательного участка, который, якобы открылся в 10 часов, но есть же видеонаблюдение, оно с 8 часов работает! На видео не зафиксировано фактов нарушений! Наблюдатели также не подтверждают информацию о нарушении. На мой взгляд, просто некоторым выгодно нагнетать обстановку», – заявил Шпрах.

    Что касается работы участка в Нукутском районе, то общественник подчеркнул, что наблюдатели от Общественной палаты не обнаружили подтверждение информации о непрошитых и непронумерованных списках. «Ни одной жалобы от наблюдателей на этот счет не поступило. Касательно недопуска на участок №1265 из-за covid – это абсурдно. Наши наблюдатели там работают, никаких проблем не возникает. Наблюдателя на участок могли не пустить только в том случае, если у него не было направления. Других причин я не вижу», – заверил Шпрах.

    Он добавил, что «мы уже научены подобного рода фейками». «Их авторы запускают в интернет любую недостоверную информацию, чтобы показать, как их обижают и притесняют», – уверен председатель Общественной палаты Иркутской области.

    Политконсультант, эксперт иркутского отделения ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) Владислав Шиндяев в беседе с журналистами также опроверг утверждения коммунистов о нарушениях. «Мы проверили информацию о часах работы участков. Все участки были открыты в 8 часов, на них присутствовали и комиссии, и наблюдатели. Работа велась в установленном режиме в соответствии с графиком работы комиссии», – сказал Шиндяев.

    По его словам, заявления о недопуске наблюдателей на избирательные участки «мы получаем каждую избирательную кампанию». «Как правило об этом говорят оппозиционные кандидаты. В эти дни таких нарушений мы не обнаружили. Вчера появилась информация, что листы избирателей на нескольких участках не прошиты и не пронумерованы. Это нарушением не является. Прошивка листов на досрочном голосовании не предусмотрена, поскольку списки избирателей до последнего уточняются. Сшивка листов будет производиться только сегодня», – пояснил эксперт.

    Шиндяев подчеркнул, что введение стадии досрочного голосования, при котором «возникает много процедурных моментов», «не должно становиться поводом для спекуляций и голословных обвинений в фальсификациях».

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, ранее в субботу исполнительный директор ассоциации НОМ Алена Булгакова отметила, что наблюдатели фиксируют интерес к досрочным выборам в России и отсутствие существенных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования.

    На сегодняшний день НОМ получил от общественных наблюдателей 559 сообщений, из них – 515 информационных, иные инциденты – три, о проблемах – пять, о решениях проблемы – 10 и о фейках – 26 сообщений.

    День тишины наступил перед единым днем голосования (ЕДГ) 13 сентября: в субботу в России запрещена любая предвыборная агитация. При этом 11 и 12 сентября предусмотрено досрочное голосование.

    В ЕДГ состоится свыше 9 тыс. избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах (кроме Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурга). Будут замещены более 78 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей.


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