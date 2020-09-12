Наблюдатели опровергли фейки коммунистов о нарушениях во время голосования в Иркутске

Председатель Общественной палаты Иркутской области Владимир Шпрах назвал фейками утверждения местных коммунистов о том, что несколько избирательных участков в Иркутске нарушили время работы, а на одном из них обнаружились непронумерованные и непрошитые списки избирателей, что якобы тоже является нарушением.

В субботу в Иркутской области штаб КПРФ пожаловался на работу избирательных комиссий. Коммунисты заявили, что якобы в нарушение закона избирательные участки в Иркутске №693, 694, 695, 727 объявили о часах своей работы с 10:00 до 20:00 в будние дни, и с 10:00 до 14:00 часов в субботу и воскресенье. На УИК №1183 (Нукутский район) якобы обнаружились непронумерованные и непрошитые списки избирателей. На УИК №1265 (Саянск), по заверениям КПРФ, не пустили наблюдателя от КПРФ, сославшись на коронавирусную инфекцию.

Председатель Общественной палаты Иркутской области Владимир Шпрах в беседе с журналистами опроверг эти утверждения коммунистов. «Информация о часах работы комиссий – ложная. Все избирательные участки работают с 8 утра до 8 вечера. Это подтверждает и окружной избирком. Вчера действительно появилась фотография избирательного участка, который, якобы открылся в 10 часов, но есть же видеонаблюдение, оно с 8 часов работает! На видео не зафиксировано фактов нарушений! Наблюдатели также не подтверждают информацию о нарушении. На мой взгляд, просто некоторым выгодно нагнетать обстановку», – заявил Шпрах.

Что касается работы участка в Нукутском районе, то общественник подчеркнул, что наблюдатели от Общественной палаты не обнаружили подтверждение информации о непрошитых и непронумерованных списках. «Ни одной жалобы от наблюдателей на этот счет не поступило. Касательно недопуска на участок №1265 из-за covid – это абсурдно. Наши наблюдатели там работают, никаких проблем не возникает. Наблюдателя на участок могли не пустить только в том случае, если у него не было направления. Других причин я не вижу», – заверил Шпрах.

Он добавил, что «мы уже научены подобного рода фейками». «Их авторы запускают в интернет любую недостоверную информацию, чтобы показать, как их обижают и притесняют», – уверен председатель Общественной палаты Иркутской области.

Политконсультант, эксперт иркутского отделения ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) Владислав Шиндяев в беседе с журналистами также опроверг утверждения коммунистов о нарушениях. «Мы проверили информацию о часах работы участков. Все участки были открыты в 8 часов, на них присутствовали и комиссии, и наблюдатели. Работа велась в установленном режиме в соответствии с графиком работы комиссии», – сказал Шиндяев.

По его словам, заявления о недопуске наблюдателей на избирательные участки «мы получаем каждую избирательную кампанию». «Как правило об этом говорят оппозиционные кандидаты. В эти дни таких нарушений мы не обнаружили. Вчера появилась информация, что листы избирателей на нескольких участках не прошиты и не пронумерованы. Это нарушением не является. Прошивка листов на досрочном голосовании не предусмотрена, поскольку списки избирателей до последнего уточняются. Сшивка листов будет производиться только сегодня», – пояснил эксперт.

Шиндяев подчеркнул, что введение стадии досрочного голосования, при котором «возникает много процедурных моментов», «не должно становиться поводом для спекуляций и голословных обвинений в фальсификациях».

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, ранее в субботу исполнительный директор ассоциации НОМ Алена Булгакова отметила, что наблюдатели фиксируют интерес к досрочным выборам в России и отсутствие существенных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования.

На сегодняшний день НОМ получил от общественных наблюдателей 559 сообщений, из них – 515 информационных, иные инциденты – три, о проблемах – пять, о решениях проблемы – 10 и о фейках – 26 сообщений.

День тишины наступил перед единым днем голосования (ЕДГ) 13 сентября: в субботу в России запрещена любая предвыборная агитация. При этом 11 и 12 сентября предусмотрено досрочное голосование.

В ЕДГ состоится свыше 9 тыс. избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах (кроме Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурга). Будут замещены более 78 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей.