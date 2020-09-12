«Полет» трех танков Т-72Б3М показали на Дне танкиста в Екатеринбурге

Одновременный «полет» на модернизированных танках Т-72Б3М показали военнослужащие уральского танкового батальона гвардейской танковой дивизии Центрального военного округа на праздновании Дня танкиста в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба ЦВО.

В сообщении указывается, что «полет» тройки сорокатонных танков Т-72Б3М прошел в ходе динамического показа боевых возможностей современного вооружения». Экипажи «продемонстрировали одновременный разгон, прыжок и выстрел в воздухе», передает РИА «Новости».

Также посетители праздника смогли ознакомиться с экспозицией исторических боевых машин, представленных самоходным истребителем танков СУ-100 и Т-44, легким бронетранспортером БТР-40, бронеавтомобилем БА-10 и БА-64 и легким плавающим танком ПТ-76.

Современный парк автобронетанкового вооружения был представлен модификациями Т-72Б3М, Т-80БВМ, в том числе в арктическом камуфляже, а также перспективным российским танком Т-14 «Армата».

День танкиста учрежден в 1946 году и отмечается ежегодно во второе воскресенье сентября. Свое начало он берет от парада-марша гвардейской танковой Кантемировской дивизии, прошедшего на Красной площади и ставшего первым официальным празднование Дня танкиста.