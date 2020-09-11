Объяснен принцип подсчета летальных случаев коронавируса в России Футболист Неймар переболел коронавирусом 11 сентября 2020, 20:05 Текст: Ксения Панькова

Нападающий французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) бразилец Неймар восстановился после перенесенного коронавируса и сообщил о возобновлении тренировок. «Я вернулся к тренировкам, счастлив», – написал Неймар в Twitter, передает «Интерфакс». Ранее стало известно, что несколько игроков ПСЖ, включая Неймара, заболели коронавирусом. В этом году Неймар вошел в десятку лучших футболистов 21-го века. В августе восьмикратный олимпийский чемпион из Ямайки Усэйн Болт заразился коронавирусом через несколько дней после празднования 34-летия.

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