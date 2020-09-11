Задержан подозреваемый в убийстве десятилетнего ребенка в Ленобласти

Задержан подозреваемый в убийстве десятилетней девочки, преступление было совершено в 2011 году, сообщает Следственный комитет.

Уголовное дело по факту пропажи девочки возбудили в 2011 году, позже ее останки нашли в лесу Волосовского района Ленобласти, сообщается на сайте ведомства.

К расследованию дела подключались следователи из центрального аппарата СК, поскольку «преступление было совершено в условиях неочевидности, раскрыть его по горячим следам не удалось».

«Следователями-криминалистами Главного управления криминалистики СК России проведена скрупулезная работа по уголовному делу: тщательно изучено оперативное поисковое дело; проведен системный анализ противоречий имеющихся в деле показаний, произведенного осмотра и всей имеющейся информации о телефонных соединениях проходящих по делу лиц; составлен психологический портрет каждого человека, который имел отношение к умершей девочке, а также проведен ряд сложных судебных экспертиз, заключения которых помогли следователям в совокупности с другими доказательствами восстановить картину произошедшего», – говорится в сообщении.

В результате следственной работы задержали 55-летнего подозреваемого, он является родственником отчима девочки. Его обвинили в совершении преступлений по статьям «Убийство малолетней, сопряженное с изнасилованием» и «Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста».

«По версии следствия, 26 марта 2011 года обвиняемый находился в своем доме, расположенном на одной из улиц города Волосово, где также находилась 10-летняя девочка. Воспользовавшись беспомощным состоянием беззащитного ребенка, он совершил в отношении нее указанные преступления, после чего скрыл ее тело в лесном массиве, расположенном в нескольких километрах от деревни Извара Волосовского района Ленинградской области», – пояснили в СК.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением отправили в суд. Подозреваемый находится под арестом.

В четверг в Иркутской области задержали местного жителя по подозрению в убийстве трехлетнего ребенка. По версии следствия, подозреваемый избил сына своей сожительницы, после чего мальчик скончался в больнице.