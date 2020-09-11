Аборигены убили эксперта по диким племенам в Бразилии

Ведущий бразильский эксперт по проживающим в лесах Амазонии племенам Риели Францискато был убит стрелой, выпущенной одним из аборигенов, защите которых он посвятил свою жизнь. 56-летний Францискато скончался в отдаленном районе штата Рондония, расположенном на северо-западе Бразилии, сообщили СМИ.

Как пишет «Российская газета», ученый прибыл в тропические леса Амазонии с очередной миссией, чтобы наблюдать за жизнью племени в рамках своей работы на правительственное агентство коренных народов Funai.

Свидетели рассказали, что Францискато и его группа подверглись обстрелу из луков, когда подошли к группе представителей коренного населения. По словам очевидцев трагедии, Францискато, которого сопровождали полицейские, попытался укрыться за автомобилем, но был ранен стрелой в грудь. Один из полицейских сообщил, что Францискато сумел вынуть стрелу, которая попала ему в область выше сердца. «Он вскрикнул, вытащил стрелу из груди, пробежал метров 50 и упал, как подкошенный», – сказал офицер.

Бразильский фотокорреспондент Габриэль Учида сообщил, что Францискато приехал понаблюдать за племенем, известным как Уру-Эу-Вау-Вау – «изолированная группа на реке Каутарио». По словам фотографа, это племя всегда было «мирной группой», но на этот раз навстречу гостям вышло пять вооруженных людей, которые назвали себя «отрядом войны».

Уру-Эу-Вау-Вау входит в число племен, которые резко настроены против политики президента Бразилии Жаира Болсонару, планирующего разрешить вырубку лесов на занимаемых ими территориях.