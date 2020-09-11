В ЕР заявили о профнепригодности депутата Госдумы Вострецова

Секретарь генсовета партии «Единая Россия» назвал заявление депутата Госдумы Сергея Вострецова о поддержке инициативы по снижению возраста уголовной ответственности до 12 лет абсурдным, некомпетентным и вредительским.

«Это уже не первая абсурдная инициатива депутата Вострецова, которая говорит о его профнепригодности. Подобные неадекватные инициативы подрывают доверие к Государственной думе, «Единой России» и к органам власти в целом», – приводятся слова Турчака в Telegram-канале партии.

По его словам, депутатский мандат Вострецова истекает в следующем году, и «это его последний созыв в Госдуме».

Предложение привлекать к уголовной ответственности с 12 лет появилось на сайте Российской общественной инициативы (РОИ). Сейчас, согласно Уголовному кодексу, минимальный возраст уголовной ответственности составляет 16 лет (при особо тяжких преступлениях он может быть снижен до 14 лет).