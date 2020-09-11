В России создали экзоскелет для рабочих

Модульный экзоскелет ProEXO для промышленных работ стоимостью 30 тыс. рублей создан в России, сообщили в пресс-службе госкорпорации «Ростех».

«Дочернее предприятие «Ростех – Доверенные Платформы Робототехнические Комплексы» разработало модульный промышленный экзоскелетный комплекс ProEXO, который будет защищать рабочих при тяжелых физических нагрузках и позволит до двух раз повысить производительность труда. Базовая стоимость комплекса составит 30 тыс. рублей», – передает РИА «Новости» сообщение госкорпорации.

Комплекс состоит из 30 интегрируемых деталей – модульная конструкция дает возможность подбирать элементы под потребности задач на производстве.

«Стоимость модулей комплекса будет начинаться от 30 тыс. рублей. Комплекс как средство индивидуальной защиты не требует времени на внедрение – «надел и работаешь». Это дешевле и быстрее, чем закупать и настраивать, обслуживать дорогостоящую промышленную робототехнику, и эффективнее, чем использовать существующие средства механизации и индивидуальной защиты», – приводятся в сообщении слова заместителя гендиректора по специальным проектам «РТ-Доверенные платформы РК» Максима Скокова.

По оценкам компании, отечественный рынок промышленных экзоскелетов в ближайшее время может составить до 12 млрд рублей. Разработчики планируют освоить пятую часть этого рынка. Серийное производство нового экзоскелета планируется начать в 2021 году.

«ProEXO не сковывает естественные движения, его можно носить под штатной рабочей одеждой. Экзоскелет может быть как пассивным, защищая опорно-двигательный аппарат от перегрузок, так и активным – оборудованным приводящими элементами (моторами), которые берут большую часть усилий на себя. Экзоскелет помогает выполнить более 11 производственных операций, в том числе погрузочные и разгрузочные работы: с ним 30 килограммов груза будут ощущаться как 15 килограммов», – говорится в сообщении.

Напомним, в феврале 2019 года были рассекречены параметры нового российского экзоскелета для военных.