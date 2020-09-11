Многоцелевая атомная подводная лодка (АПЛ) Северного флота выполнила стрельбу противолодочной ракетой в Баренцевом море, заявили в пресс-службе флота.

«Экипаж многоцелевой атомной подводной лодки одного из соединений подводных сил Северного флота в рамках отработки плановых противолодочных задач в полигонах боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море выполнил стрельбу противолодочной ракетой по подводной цели», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Напомним, во вторник новая российская многоцелевая атомная подлодка «Казань» провела ходовые испытания в Белом море.

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