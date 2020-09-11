Москалькова предложила сделать 31 декабря выходным днем на постоянной основе

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова поддержала предложение Министерства труда сделать 31 декабря 2021 года выходным днем. По ее мнению, этот день можно сделать выходным на постоянной основе.

«Де-факто 31 декабря для всех уже нерабочий день. И если люди находятся в организации, то начинают уже праздновать. Большинство хозяек уже стараются подготовиться к праздничному столу. А те предприятия, которые работают с непрерывным циклом, будут работать по своему графику. Медицинские учреждения, правоохранительные органы, непрерывные производства – для них всегда были исключения. Всем было бы удобно 31 декабря быть дома и готовиться к празднику», – передает ТАСС ответ Москальковой на вопрос о целесообразности ввести выходной 31 декабря на постоянной основе.

Напомним, в четверг Минтруд подготовил проект постановления правительства о переносе выходных дней в 2021 году, согласно которому новогодние праздники продлятся с 1 по 10 января, а 31 декабря в следующем году будет выходным.