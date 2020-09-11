Танковые учения с боевой стрельбой прошли в Подмосковье

Военнослужащие танковой армии Западного военного округа (ЗВО) в рамках учений на подмосковном полигоне Алабино провели боевые стрельбы из танков Т-34, сообщили в пресс-службе округа.

«В Московской области в канун празднования Дня танкиста военнослужащие гвардейской танковой армии Западного военного округа провели боевые стрельбы из танков Т-34, признанных лучшими танками Великой Отечественной войны» – приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

В ходе учений танкисты вели огонь на различных дистанциях по мишеням, имитирующим бронетехнику условного противника, уточнили в округе. В рамках маневров военнослужащие преодолели препятствия и выполнили различные маневры на скоростных участках, в том числе сложные повороты и развороты.

В округе отметили, что только лучшие танкисты получили возможность вести стрельбу из Т-34. «Это позволяет офицерам и солдатам не только ощутить преемственность в танковой профессии от фронтовиков Великой Отечественной войны, но и понять, как, управляя этим танком, они завоевали Победу», – отметили в пресс-службе.

Напомним, в апреле в 1-ю гвардейскую танковую армию, дислоцирующуюся на территории пяти регионов России, начались поставки модернизированных танков Т-90М «Прорыв».

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