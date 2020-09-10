При пожаре в техникуме Ростовской области пострадали четверо детей

В Азовском казачьем кадетском аграрно-технологическом техникуме в Ростовской области четыре ребенка пострадали при пожаре, сообщил в четверг источник в экстренных службах.

«В городе Азове при пожаре в Азовском казачьем кадетском аграрно-технологическом техникуме пострадали четыре ребенка. Возгорание ликвидировано на 3 кв. метрах», – передает источник ТАСС.

Ранее Ростовский губернатор высоко оценил помощь добровольцев ВСКС в тушении пожаров.

Напомним, добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей в рамках Всероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе» 3 сентября прибыли в Тарасовский район Ростовской области для помощи МЧС России в тушении пожаров, угрожающих населенным пунктам.