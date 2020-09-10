Премьера Грузии снова выдвинули на пост главы правительства

Правящая партия «Грузинская мечта» выдвинула в четверг главу правительства Георгия Гахария на пост премьер-министра к выборам в парламент, который пройдут 31 октября. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Также объявлено, что в случае победы на выборах пост спикера парламента займет сохранит Арчил Талаквадзе.

Лидеры партии на церемонии обещали сохранить курс на Евросоюз и НАТО.

Председатель партии Бидзина Иванишвили заявил, что «Грузинская мечта» чувствует «поддержку и доверие народа».

Также названы первые 20 человек из партийного списка к выборам. В нем, наряду с профессиональными политиками, есть известные в прошлом баскетболист Виктор Саникидзе и регбист Давид Качарава.

Напомним, бывший президент Грузии, глава украинского исполкома реформ и гражданин Украины Михаил Саакашвили в понедельник был выдвинут своей партией «Единое национальное движение» кандидатом в премьер-министры перед парламентскими выборами в Грузии.

Саакашвили на родине заочно осужден на три и шесть лет лишения свободы. В случае возвращения на родину с Украины Саакашвили будет взят под стражу, как заявила министр юстиции Теа Цулукиани.