На цифровых участках в Москве собрались проголосовать 7 тыс. избирателей

Порядка 7 тыс. граждан в Москве, имеющих постоянную прописку в других регионах, изъявили желание проголосовать на цифровых избирательных участках, сообщил председатель координационного совета при Общественной палате по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.

Вместе с коллегами и сотрудниками ЦИК он ознакомился с работой терминалов, которые будут использоваться на цифровых избирательных участках, передает «Парламентская газета».

«Мы ознакомились с работой терминалов, в том числе побеседовали с компанией-производителем и разработчиком. Вместе с представителями ЦИК мы осмотрели, как проходит голосование с помощью данной аппаратуры. Эта система удобна для избирателей, но самое главное, что она обеспечивает возможность абсолютно аналогичного, как при бумажном голосовании с бюллетенями, общественного контроля», – отметил Григорьев.

В каждом из терминалов, по его словам, есть лента, где фиксируется сам факт голосования и выбор человека, она опечатывается сотрудниками избирательной комиссии. «Очень важно, что после того, как человек проголосовал на экране, он видит, что напечатано на ленте и что это соответствует его выбору», – указал Григорьев.

В случае если сотрудникам избирательной комиссии необходимо пересчитать голоса, эту ленту из терминала можно изъять. По итогам голосования данные сводит общий контроллер, в котором тоже есть лента, на которой фиксируется вся информация, затем она подписывается членами избирательной комиссии.

«Большой плюс терминалов на цифровых участках, что данные по итогам голосования сразу же попадают в ГАС «Выборы». Мы видим, что эта система удобна, обеспечивает полный контроль, прозрачна и понятна для общественного наблюдения», – подытожил Максим Григорьев.

Он добавил, что на каждом из 30 участков по цифровому голосованию 13 сентября в Москве будут наблюдатели от Общественной палаты. «Мы будем полностью контролировать, что и как происходит», – заверил глава координационного совета при ОП.

В единый день голосования 13 сентября выборы разного уровня пройдут в 83 из 85 субъектов России, за исключением Санкт-Петербурга и Кабардино-Балкарии. Довыборы в Госдуму состоятся в Татарстане, Курской, Пензенской и Ярославской областях. В 18 регионах пройдут прямые выборы губернаторов. Глав еще двух регионов – Ненецкого и Ханты-Мансийского автономного округов – должны избрать депутаты региональных заксобраний. В 11 субъектах Федерации граждане проголосуют за депутатов законодательных собраний. Также во многих регионах состоятся выборы депутатов муниципальных образований.