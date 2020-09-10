Украинский посол пожаловался на осмотр вещей на границе с Белоруссией

Белорусские пограничники осматривали личные вещи посла Украины в Белоруссии Игоря Кизима при пересечении границы вопреки дипломатической практике.

«Когда я пересекал границу, возвращаясь на собственном транспорте с Украины, меня осматривали. Осматривали мои личные вещи, что вообще не соответствует дипломатической практике. Заставили открыть автомобиль, показать, что лежит в багажнике», – заявил Кизим в интервью «Громадское ТВ».

По его словам, он не сталкивался с таким отношением к послу за 27 лет работы дипломатом.

Также он подчеркнул, что последние события в Белоруссии сказались на доверительных отношениях между двумя странами.

«Потеря доверия – это очень плохо. Это меня больше всего беспокоит как руководителя дипломатической службы. Считаю, что понадобится много времени, чтобы восстановить это доверие», – добавил Кизим.

Напомним, МИД Украины отозвал своего посла из Минска для проведения консультаций на предмет перспектив дальнейших отношений с Белоруссией. Позднее Кизим вернулся в Минск.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Киев не видит оснований для полного разрыва дипотношений с Минском. Сообщалось, что министерство иностранных дел Украины внесет на рассмотрение руководства страны предложения по дальнейшему развитию белорусско-украинских отношений.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД