К ликвидации последствий ЧС в Норильске приступила третья смена «Молодежки ОНФ»

Сводный отряд «Молодежки ОНФ» продолжает работать в зоне ЧС на Таймыре. Участники команды совместно с сотрудниками МЧС, АО НТЭК, Морской спасательной службы и СПАСФ Природа помогают ликвидировать последствия разлива нефти. Накануне завершилась вторая смена.

Сводный отряд из 30 добровольцев со всей страны работал без выходных. Ребята собирали и загружали в вертолеты отработанные боновые заграждения, осуществляли промывку грунта, очищали прибрежные зоны реки Амбарная от дизельного топлива. За две недели работы сводного отряда было промыто 980 кубометров грунта, погружено и вывезено 192 тонны отработанных бонов и загрязненного ила, обработано раствором «гидробрейка» 39200 кв. метров береговой линии, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Наша группа загружала мешки с отработанным сорбентом и отвозили их на площадку для погрузки в вертолет. Сегодня, по итогу, мы доставили на точку 843 мешка», – рассказал участник «Молодежки ОНФ» Алексей Нешко.

В сводном отряде второй смены работали ребята из Красноярского, Краснодарского края, Оренбургской, Саратовской, Амурской, Псковской области, Республик Татарстан, Коми и Дагестан, из Москвы, Ростова-на-Дону, Камчатского края, а также студенты Норильского индустриального института.

«Все дружные, работящие, они знали, куда и для чего едут и на что идут. Мы очень быстро сформировали дружную команду. У «Молодежки ОНФ» есть слоган – Быть, а не казаться. И именно здесь мы подтверждаем эти слова, работая, помогая природе», – отметил участник «Молодежки ОНФ» из Саратова Дмитрий Горбач.

С 8 сентября к работе в Норильске приступила уже третья смена команды «Молодежки ОНФ». Это ребята из Москвы и Московской области, из Республик Ингушетия, Чечня, а также из Норильска, Севастополя, Ставрополя, Саратовской, Иркутской, Белгородской, Ивановской, Самарской, Пензенской, Рязанской области, Камчатского и Красноярского края.

«Обращаюсь к Вам, парни – кто топил печку по ночам, работал без отдыха в течении дня в крайне непростых условиях. Вам слова благодарности. Вы убедились, что такое настоящее общее дело и дружба. И где бы мы ни находились – я в Иркутской Области сейчас, вы – на Таймыре, нас объединяет цель. Это сохранение и защита страны, государства и решение проблем людей, которые в силу различных обстоятельств оказались в сложной ситуации. Это и есть то самое добро, которого должно быть больше в жизни каждого из нас. Я думаю, командировка в Норильск надолго останется в Ваших сердцах», – поблагодарил за работу участников второй смены заместитель руководителя исполкома ОНФ, член Центрального штаба ОНФ Игорь Кастюкевич.

К ликвидации последствий ЧС на Таймыре всероссийская команда «Молодежки ОНФ» приступила 12 августа. За это время сводными отрядами двух смен было промыто 980 кубометров грунта, погружено и вывезено 338,5 тонн отработанных бонов и загрязнено ила, обработано 390 кв. метров поверхности воды реки Амбарная.

Напомним, президент Владимир Путин потребовал после разлива дизтоплива под Норильском восстановить почву и водное пространство, а не «быстренько прибраться». Площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. метров.