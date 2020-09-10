Песков высказался о режиме открытого неба для Пулково

Россия после пандемии коронавируса вернется к реализации всех проектов экономического развития, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря о режиме «открытого неба» в аэропорту Пулково.

Песков отметил, что тема «открытого неба» в Пулково после пандемии – «очень серьезный вопрос», передает РИА «Новости».

По его словам, российские авиавласти должны в первую очередь поддержать отечественных авиаперевозчиков, они находятся «в очень сложной ситуации».

«Мы должны в первую очередь заботиться о своих. А во вторую – мы просто будем обязаны вернуться ко всем проектам экономического развития», – сказал он.

В Пулково режим открытого неба начал действовать с 1 января. Ограничение по седьмой степени свободы воздуха для полетов иностранных авиакомпаний в Санкт-Петербург снято сроком на пять лет. Режим разрешает летать в аэропорт любым иностранным авиакомпаниям независимо от страны их регистрации и с любой частотой.

В декабре 2019 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщала, что в ситуации с утверждением перечня стран, в которые иностранным авиакомпаниям можно будет летать из Пулково в рамках «открытого неба», есть признаки разделения рынка.