Аргентинские полицейские прислали родне голову их дедушки в коробке от майонеза

Аргентинская семья получила череп пропавшего дедушки по почте в коробке из-под майонеза, сообщили СМИ.

Как пишет газета Daily Star, мужчина ушел из дома 10 января прошлого года. По словам семьи погибшего, ужасную посылку с головой прислала полиция после того, как нашла часть тела в мусорной свалке.

Родственники мужчины возмутились таким отношением правоохранителей.

«Мы ждали и искали тебя год и восемь месяцев, а они привозят тебя вот так. Как будто ты был никем! В коробке от майонеза!», – передает РИА «Новости» слова родственницы погибшего.

Кроме того, в семье рассказали, что не могут похоронить его останки, потому что не получили свидетельства о смерти от властей.