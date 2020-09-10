Нефть подешевела на данных API о запасах в США

Мировые цены на нефть в ходе торгов в четверг утром снижаются, поскольку инвесторы оценивают статистику Американского института нефти (API).

Цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась на 0,39% – до 40,63 доллара за баррель. Октябрьские фьючерсы на нефть марки WTI подешевели на 0,58% - до 37,83 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Как сообщил в ночь на четверг API, коммерческие запасы нефти в США за неделю по 4 сентября выросли на 2,97 млн баррелей. Официальные данные американского министерства энергетики будут опубликованы позднее вечером. Эксперты прогнозируют, что показатель опустился только на 1,3 млн баррелей.

Инвесторы опасаются, что продолжающийся активный рост числа случаев коронавируса в мире снова остановит потребление топлива, тем самым снизив спрос на нефть.

На этом фоне инвесторы ждут заседания министерского мониторингового комитета (JMMC) ОПЕК+ 17 сентября. Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки на три месяца. С августа альянс продолжает снижать добычу, но уже в меньшем объеме - на 7,7 млн баррелей в сутки на период до конца года, а далее – на 5,8 млн до конца апреля 2022 года.