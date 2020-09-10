Синоптики рассказали о погоде в столице Синоптики рассказали о погоде в столице 10 сентября 2020, 04:33 Текст: Антон Никитин

В четверг синоптики пообещали москвичам пасмурную погоду. По прогнозу синоптиков, в четверг утром в столице будет 12 градуса тепла. К обеду температура воздуха в Москве поднимется до плюс 16 градусов. Во второй половине дня ожидается небольшой дождь. Ветер прогнозируется юго-западный, западный силой 4-6 м/с, с порывами до 17 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях