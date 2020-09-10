В Германии оценили заслуги омских врачей в спасении Навального

Власти Германии считают, что российский блогер Алексей Навальный выжил лишь благодаря своевременным действиям омских врачей, которые сразу же ввели Навальному атропин, сообщило немецкое издание Die Zeit.

«В Берлине говорят, что он (Навальный) остался жив лишь благодаря цепочке счастливых обстоятельств, например быстрой реакции пилота, который экстренно посадил самолет, а также врачей в Омске, которые сразу же ввели Навальному атропин», – приводит текст статьи ТАСС.

Накануне Москва заявила протест Берлину в связи с выдвижением властями Германии обвинений и ультиматумов России по «отравлению» блогера. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что Москву не устраивает абсолютно неприемлемый тон, в котором позиция германской стороны по ситуации с блогером доводится до общественности.

На прошлой неделе правительство Германии, ссылаясь на выводы военных токсикологов, выступило с утверждением, что Навального якобы отравили «веществом из группы «Новичок». Омские медики, лечившие блогера, не согласились с этим.

Как подчеркивали в МИД России, создается впечатление, что сценарий с обвинениями в адрес России написан заранее: «с одной стороны, они заявляют, что обследования еще продолжаются и будут продолжены», но «с другой, вердикт уже вынесен».

При этом один из разработчиков вещества Леонид Ринк заявил, что описанные в СМИ симптомы у блогера Алексея Навального абсолютно не похожи на отравление «Новичком». Другой разработчик «Новичка» Владимир Углев также усомнился в применении этого вещества против Навального.

Более того, заведующий отделением острых отравлений больницы, главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев заявил, что врачи омской больницы, куда был госпитализирован Навальный, не обнаружили в его организме следов отравляющих веществ. Он отметил, что самые главные органы, отвечающие за детоксикацию – это почки, печень, легкие – на момент пребывания пациента в нашей клинике были интактны. То есть, не было повреждений и гипотезы о прохождении токсиканта через эти органы – а любой токсикант, естественно, должен через них пройти.

Отметим, в конце августа минюст Германии получил запрос от Генпрокуратуры России, в котором российская сторона пыталась выяснить, какие лекарства и в каких дозах применяются для лечения блогера, а также не наблюдается ли ухудшения его состояния.

В МИД России подчеркивали, что Москва ожидает ответа на запрос Генпрокуратуры в Германии относительно лечения Навального, его диагноза и результатов экспертизы.