США заявили о военном превосходстве Китая

КНР обошла США по военному кораблестроению, баллистическим ракетам наземного базирования, крылатым ракетам и интегрированным средствам ПВО, следует из ежегодного доклада Пентагона о военной мощи Китая.

Как заявляет военное ведомство США, «вероятно, Пекин будет стремиться создать к середине столетия вооруженные силы, равные американским или в некоторых случаях превосходящие их».

«В действительности, как свидетельствует отчет, Китай уже находится впереди Соединенных Штатов в определенных областях», – приводит ТАСС выдержку из доклада.

Также прогнозируется двойное увеличение ядерных боеголовок Китая в течение следующего десятилетия.

Китай создает полноценную ядерную триаду: ведет разработку «баллистической ракеты воздушного базирования, способной нести ядерный боезаряд», совершенствует свой наземный и морской ядерный потенциалы. Кроме того, «новое развитие событий в 2019 году наводит на мысль о том, что Китай намерен повысить (боевую) готовность ядерных сил в мирное время», говорится в документе.

Ранее директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф заявил, что Китай представляет для Соединенных Штатов «гораздо большую опасность», чем Россия. 26 августа китайские военные запустили две баллистические ракеты средней дальности в акватории Южно-Китайского моря для «предупреждения США».