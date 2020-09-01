Посол России вызван в МИД Дании

МИД Дании вызвал посла России после того, как российский истребитель Су-27 был поднят на перехват четырех иностранных военных самолетов (США, Германии, Дании и Швеции) над Балтийским морем.

«Мы серьезно относимся к нарушению Россией воздушного пространства Дании и считаем это неприемлемым. Необходимо, чтобы все стороны, включая Россию, придерживались базовых принципов международного законодательства. Это сообщение было передано сегодня российскому послу», – приводятся в сообщении МИД Дании слова главы ведомства Йеппе Кофода, передает РИА «Новости».

Посольство России в Дании пока не комментирует ситуацию. Минобороны отмечает, что весь полет российского истребителя Су-27 выполнялся над нейтральными водами в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Во вторник истребитель Су-27 развернул от российской границы над Балтийским морем военные самолеты Германии, Швеции, Дании и США.