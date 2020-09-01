В Греции перенесли начало учебного года

Учебный год в Греции в целях профилактики распространения коронавируса начнется 14 сентября, а не 7 сентября, как планировалось ранее, сообщила министр образования и министр по делам религии Греции Ники Керамеос на пресс-конференции.

«Сегодня, 1 сентября, наши учителя приступили к работе в школах, а 14 сентября начинаются занятия во всех школах страны, в том числе и в детских садах. Важным фактором для принятия этого решения было предоставление достаточного периода времени после возвращения из путешествий и ограничение передвижения бессимптомных (носителей коронавируса COVID-19), поскольку данные показывают, что значительная часть населения еще не вернулась», – цитирует РИА «Новости» Керамеос.

Министр образования Греции обратилась к находящимся в поездках и путешествиях людям с просьбой «немедленно вернуться с семьями», чтобы ограничить передвижение любых бессимптомных носителей и в целом стабилизировать эпидемиологическую картину.

В свою очередь заместитель министра гражданской защиты, отвечающий за антикризисное управление, Никос Хардалиас сообщил, что в Афины после летних отпусков вернулись около 85% жителей.

«Довольно большое количество наших сограждан еще не вернулось в городские центры. Что касается Афин, до 31 августа, на основе анализа данных о мобильности населения – дорожных сборов, морских и воздушных перевозок, а также общественного транспорта, – оказалось, что около 85% жителей столицы вернулись в город», – сказал Хардалиас.

Власти Греции призывали по крайней мере за неделю до начала учебного года значительно сократить количество поездок, чтобы ограничить бессимптомную передачу инфекции.

Хардалиас попросил всех родителей вернуться домой в ближайшие несколько дней со своими детьми и «позаботиться о благе всей семьи, ограничив контакты в течение следующих нескольких дней до начала занятий».

«Необходимы дополнительные меры защиты, чтобы наши школы оставались кладезем знаний, а не вспышкой коронавируса», – сказал Хардалиас.

Министр образования Керамеос повторила, что ношение маски будет обязательным для всех учителей и для всех детей, с детского сада до последнего класса лицея.

«Использование маски становится обязательным во всех помещениях и на открытом воздухе, где есть скопление людей, а также в школьном транспорте, и мы уделяем особое внимание обучению использованию маски от детского сада. Правительство бесплатно предоставляет маски всем учащимся и учителям государственных и частных школ», – сказала Керамеос.

Министр внутренних дел Греции Такис Теодорикакис сказал, что бесплатные маски получат все дети и все учителя без дискриминации и исключений, и обеспечение ими является одной из главных задач МВД.

«Наши дети должны быть рады вернуться в свое естественное пространство, а родители должны быть абсолютно уверены в безопасности, чистоте и гуманности и дружелюбности школьной среды. Ясное послание ученикам, нашим детям: какую бы маску вы не носили на лице, учитывая время, в которое мы живем, она не может и никогда не скроет ваш ясный взгляд на завтрашний день, на жизнь, которую вы планируете и создаете, этот ясный взгляд, в котором так отчаянно нуждается наша страна», – сказал Теодорикакис.

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