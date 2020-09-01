Против директора заповедника «Утриш» возбудили уголовное дело

После пожара в заповеднике «Утриш» возбуждено уголовное дело в отношении директора учреждения, сообщила Генеральная прокуратура России.

Уголовное дело по статье «Халатность» возбуждено по результатам рассмотрения материалов прокурорской проверки в отношении директора, говорится в сообщении на сайте ведомства.

«Установлено, что возгорание произошло в границах заповедника, где располагалась несанкционированная туристическая стоянка и граждане использовали в бытовых целях открытый огонь. Директор заповедника ненадлежащим образом исполнял свои должностные обязанности в части организации, контроля и координации деятельности подчиненных работников, обеспечения соблюдения установленного режима посещения заповедника и правил противопожарной безопасности, принятия мер к организации ликвидации пожара», – пояснили в надзорном органе.

Проверку проводила Анапская межрайонная прокуратура Краснодарского края.

Ранее руководство Краснодарского края заявило, что причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». По его мнению, именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря.

В тушении природных пожаров на Кубани были задействованы самолеты Ил-76 и Бе-200ЧС, два вертолета Ми-8 и вертолет Ка-32, принадлежащие МЧС РФ. Наземная группировка составляла 486 человек и 86 единиц техники.

Сообщалось, что из кемпингов в окрестностях заповедника «Утриш» проходила массовая эвакуация туристов.