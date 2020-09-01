В Ростовской области запустили горячую линию по школьному питанию

В Ростовской области запущена горячая линия по вопросам питания детей в школах, на нее может обратиться к специалистам каждый родитель, заявил губернатор региона Василий Голубев.

«Буду отслеживать все звонки, поступившие по вопросам горячего питания. По моему поручению ответ на обращение должен быть дан в течение суток. Любой сбой в организации горячего питания в школах донского региона будет рассмотрен тщательно, исчерпывающие меры будут приняты незамедлительно», – цитирует главу региона Regnum.

Обратиться за помощью родители школьников и дошколят могут к специалистам регионального центра мониторинга коронавирусной инфекции и министерства образования Ростовской области.

Также Голубев на торжественной линейке в школе № 78 Ростова-на-Дону выразил благодарность педагогам.

«Сегодня важный день и для первоклассников, и для учителей. Дети делают первый шаг в удивительный мир школьных знаний и новых открытий. Дорогие учителя, объявляю вам благодарность за ваш важный и нелегкий труд», – сказал глава региона.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия не планирует полностью переходить на дистанционное образование, поскольку это нецелесообразно. По его мнению, такой способ обучения может лишь дополнять образовательный процесс.