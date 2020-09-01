Женщина на Украине вылезла отдохнуть на крыло самолета

В киевском аэропорту Борисполь пассажирка рейса Анталия – Киев через аварийный выход вылезла на крыло самолета авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ), сообщила пресс-служба компании.

По информации МАУ, женщина открыла аварийный выход самолета, вышла на его крыло, немного посидела и вернулась в салон. Пассажирка летела чартерным рейсом с отдыха вместе с мужем и детьми.

Отмечается, что командир воздушного судна сразу вызвал представителей подразделений авиационной безопасности, пограничной службы, полиции и медпункта аэропорта «Борисполь», как этого требуют соответствующие инструкции.

«Представители полиции и врачи пытались уточнить причины такого поступка у пассажирки, однако адекватного ответа не получили. Установлено также, что пассажирка не находилась под влиянием алкогольных и/или наркотических веществ», – добавили в пресс-службе.

Авиакомпания внесла женщину в «черный список» пассажиров. В частности, в дальнейшем пассажирке будет отказано в каких-либо перелетах в пределах всей сети маршрутов.

Ранее стюардесса рассказала о «ценных» для бортпроводников пассажирах, которых стараются сажать возле аварийных выходов.