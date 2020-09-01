В Турции захотели помириться с Грецией

Турция открыта к диалогу с Грецией для разрешения разногласий по поводу прав и ресурсов Средиземноморья, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

Чавушоглу заявил, что турецкая сторона всегда открыта для диалога с Грецией, но поскольку призывы к переговорам не были услышаны, то Анкара была вынуждена «предпринять необходимые шаги», пишет Reuters.

В последние недели отношения между Грецией и Турцией обострились в связи с тем, что турецкое судно Oruç Reis начало геологоразведочные работы в Восточном Средиземноморье, в районе, который Греция считает своей исключительной экономической зоной. Вооруженные силы Греции были приведены в повышенную боевую готовность.

Газета ВЗГЛЯД сообщала о том, что в конфликт между Турцией и Грецией вмешалась французская сторона.

В пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уведомил генсека НАТО Йенса Столтенберга о намерении Турции защищать свои интересы в Средиземноморье.

Ранее Эрдоган заявил, что Турция намерена взять то, что ей, на взгляд руководства страны, полагается в Средиземном, Эгейском и Черном морях. После этого глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что Евросоюз намерен ускорить разработку санкций в отношении Турции за ее нелегальную буровую деятельность в Восточном Средиземноморье.

В начале июня министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос заявил о готовности к военным действиям против Турции для защиты суверенитета страны.