Задержан похитивший у инкассаторов в Крыму 40 млн рублей

В Крыму из автомобиля инкассаторской службы злоумышленник похитил порядка 40 млн рублей, мужчину задержали, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Об инциденте в полицию сообщили ночью 1 сентября, происшествие случилось на заправочной станции, сказала Волк, передает ТАСС.

«Установлено, что инкассаторский автомобиль подъехал к АЗС. Один из сотрудников зашел внутрь, а когда вернулся, то не обнаружил на прежнем месте ни автомашины, ни своего напарника. Через некоторое время полицейские нашли автомобиль на территории заброшенного сада в километре от места происшествия. Водителя в ней не было, а упаковки, в которых перевозились денежные средства, оказались вскрыты. Подозреваемый в совершении преступления задержан по горячим следам в городе Керчи», – уточнила представитель МВД.

У подозреваемого при личном досмотре нашли часть похищенной суммы. Остальное было найдено по месту жительства.

В конце мая у отделения Сбербанка в Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов. Злоумышленники использовали огнестрельное оружие. Пострадали двое инкассаторов. Сотрудники полиции обнаружили более 2 млн рублей, похищенных при нападении, в разных концах города.