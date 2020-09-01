Польша решила восстановить авиасообщение с Россией

Польское правительство подготовило новый список из 44 государств, с которыми запрещено осуществлять авиационное сообщение из-за пандемии COVID-19. Россия была исключена из списка, свидетельствует окончательный текст опубликованного во вторник распоряжения правительства.

Среди стран и территорий, откуда Польша пока не будет принимать самолеты, числятся, в частности, Армения, Бразилия, Гибралтар, Израиль, Индия, Испания, Казахстан, Ливия, Ливан, Мальта, Македония, Намибия, Парагвай, Румыния и США, – передает ТАСС.

Из списка исчезли ранее находившиеся в нем Россия, Китай и ряд других государств.

Новое постановление будет действовать со 2 до 15 сентября. Запрет на полеты не касается самолетов, выполняющих рейсы с согласия премьер-министра республики. Также постановление не затронет военные полеты.

Напомним, 28 августа был опубликован проект распоряжения, согласно которого правительство Польши исключило Россию из списка государств, с которыми республика запрещает осуществлять авиационное сообщение из-за угрозы распространения коронавируса.

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