Следователя центрального аппарата СК задержали за взятку

Следователь центрального аппарата Следственного комитета России Грей Эфендиев задержан за взятку в 5 млн рублей, сообщает ведомство.

«В Следственном комитете Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении следователя Главного следственного управления СК РФ Грея Эфендиева. Ему предъявлено обвинение в обещании и предложении посредничества во взяточничестве (часть 5 статьи 291.1 УК РФ», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Эфендиев предложил коллеге получить взятку в 5 млн рублей за освобождение некоего гражданина от уголовной ответственности. «Сотрудник управления при этом действовал в соответствии с разработанными нормами при выявлении коррупционного преступления, в результате чего Эфендиев был задержан. В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании в отношении него меры пресечения», – отмечает СК.

Следователю предъявили обвинение, вскоре решится вопрос о мере пресечения для него.

«Следственный комитет всегда жестко пресекает любые факты противоправных действий, в том числе коррупции, в государственных и правоохранительных органах, особое внимание уделяя чистоте своих рядов. Это принципиальная позиция руководства ведомства», – заключили в комитете.

Летом СК сообщал, что следователя центрального аппарата задержали за получение крупной взятки. По версии следствия, следователь получил взятку от обвиняемого по уголовному делу, над которым работал. Фамилию следователя не называли.

После этого СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщали, что Генпрокуратура России отменила постановление о возбуждении уголовного дела против старшего следователя по особо важным делам Руслана Миниахметова, однако СК обжаловал это решение.