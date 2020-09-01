Россия начала переговоры о производстве препаратов от коронавируса в Латинской Америке

Борьба с пандемией расширила сферу взаимодействия России с государствами Латинской Америки, с которыми сейчас ведутся переговоры о налаживании совместного производства российских препаратов и вакцины от коронавируса, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая перед студентами и преподавателями МГИМО.

«Сфера приложения наших совместных усилий со странами Латинской Америки достаточно многообразна. Это и высокие технологии, и военно-техническое сотрудничество, и, конечно же, борьба с организованной преступностью, в том числе посредством подготовки полицейских в региональных центрах, которые были специально созданы в Перу и в Никарагуа, а в последнее время добавилось и сотрудничество в борьбе с коронавирусной инфекцией», – передает ТАСС слова Лаврова.

«Мы предоставили многим странам региона тест-системы и сейчас договариваемся с целым рядом из них о поставке российских препаратов и вакцины, а также о совместном производстве препаратов российского происхождения и российской вакцины на производственных мощностях в этих странах», – добавил министр.

Напомним, 11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

Как следует из данных государственного реестра лекарственных средств Минздрава, российская вакцина поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года. Как позднее сообщили в РФПИ, получены заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от коронавируса более чем из 20 стран мира.

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