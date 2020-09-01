Минспорта и Хабаровский край заключили соглашение о развитии спорта в регионе

Министерство спорта России и власти Хабаровского края заключили соглашение по развитию спорта в регионе. Церемония подписания состоялась в Дальневосточной государственной академии физической культуры.

Подписи под документом поставили министр спорта России Олег Матыцин и врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев, передает ТАСС.

«Сегодня подписали соглашение с Хабаровским краем о реализации программ и федеральных проектов «Спорт – норма жизни», совершенствовании социальной, спортивной инфраструктуры и подготовке кадров. Такое многоплановое соглашение рассчитано на длительный период и является стратегическим», – сказал Матыцин.

Он также выразил признательность главе региона за внимание к развитию спорта.

«Врио губернатора знает спорт, любит и профессионально понимает его», – сказал министр.

В свою очередь Дегтярев добавил, что соглашение предусматривает сохранение средств, которые были выделены из разных бюджетов на строительство спортивных объектов и реализацию мероприятий в сфере спорта.

«Ситуация сложная с бюджетами, многие регионы теряют средства, Хабаровский край ничего не теряет. Возможно, он получит дополнительные средства, если правильно подготовит всю документацию», – сказал Дегтярев.

«Спорт – норма жизни» является одним из направлений нацпроекта «Демография», который реализуется по инициативе президента России Владимира Путина. Проект рассчитан на 2019-2024 годы, общий бюджет составит 3,1 трлн рублей.

Кроме того, Дегтярев на встрече с Матыциным попросил о помощи в строительстве 50-метрового бассейна для проведения соревнований.

«У нас к вам просьба. Может быть, не в ближайшие годы, но Хабаровску очень нужен 50-метровый бассейн. <...> Большой воды здесь нет, это накладывает отпечаток, конечно, потому что мы могли бы проводить хорошие соревнования. Географически Хабаровск находится в самом центре Дальнего Востока, очень удобная логистика», – сказал Дегтярев.

Построить бассейн глава края предложил на базе Дальневосточного учебно-спортивного центра, который возводится при Дальневосточной государственной академии физической культуры. Министр спорта России поддержал предложение.

«Это тоже в наших планах – развитие комплекса. Конечно, бассейн здесь нужен. И для привлечения иностранных спортсменов, проведения соревнований и формирования здоровой среды, чтобы жители города, края могли заниматься», – отметил министр.

По словам ректора Дальневосточной государственной академии физической культуры Сергея Галицына, строительство бассейна обойдется приблизительно в 1 млрд рублей.

«Будет бассейн, который имеет вышку. Также он подойдет для синхронного плавания и водного поло. При этом будет ванна для детского плавания», – сказал Галицын.

Строительство Дальневосточного учебно-спортивного центра ведется по федеральной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы». Проектом предусмотрено возведение общежития, универсальных спортзалов, крытого катка с искусственным льдом.

Также будут построены крытый легкоатлетический манеж с трибунами на 200 мест и открытое легкоатлетическое ядро. Завершить первый этап строительства планируется в декабре 2020 года. После открытия учебно-спортивного центра в нем будут проходить подготовку сборные команды России перед соревнованиями в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.