В российский даркнет попали данные избирателей США

Участники одного из российских хакерских форумов в даркнете нашли способ получения вознаграждения от Госдепартамента США за передачу данных о вмешательстве иностранных государств в американские выборы, сообщили СМИ.

На одной из российских хакерских площадок пользователь под ником Gorka9 выложил базы данных 7,6 млн избирателей Мичигана. Кроме того, ранее он бесплатно раздавал информацию об избирателях Арканзаса, Коннектикута, Северной Каролины и Флориды, передает «Коммерсант».

В архивах есть имя, дата рождения, пол, дата регистрации, адрес, почтовый индекс, электронная почта, идентификационный номер избирателя и номер избирательного участка.

Один из участников форума утверждает, что смог использовать данные об избирателях для получения 4 тыс. долларов от Госдепартамента США в рамках программы «Вознаграждение за помощь правосудию». Он передал ссылку на выложенный архив и получил финансовое вознаграждение.

Директор центра мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC компании «Ростелеком» Владимир Дрюков отметил, что хакеры, вероятнее всего, уже использовали слитые данные для извлечения коммерческой выгоды до того, как выложили их в открытый доступ.

Напомним, ранее россияне начали массово получать СМС-посулы в 10 млн долларов за информацию о «вмешательстве в американские выборы». Деньги обещает Госдеп, а рассылка проводится с помощью спамовых программ.

Позже Госдепартамент США подтвердил, что проводит СМС-рассылку в других странах, в том числе в России, в рамках своей программы по поиску лиц, вмешивающихся в американские выборы.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «призывая за деньги рассказывать о вмешательстве в американские выборы, американские спецслужбы бесцеремонно вмешиваются в нашу жизнь. Что это, если не самая настоящая гибридная атака?»