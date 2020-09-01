Стала известна причина смерти писателя Крапивина

Писатель Владислав Крапивин умер из-за обострения хронических болезней на фоне коронавируса, сообщил источник в больнице.

Накануне об обострении заболеваний у писателя рассказала его невестка Лариса Крапивина, ссылаясь на врачей. По ее словам, Крапивин переболел коронавирусом, что спровоцировало осложнение «старых болячек: и диабет, и сердце, и инсульты», передает Ura.ru.

В разговоре с агентством она рассказала, что узнала о смерти писателя из новости, после чего позвонила старшему сыну Крапивина Павлу.

«Мы ничего не знали. С ним был Паша. Я перезвонила Павлу, он подтвердил (смерть Крапивина)», – отметила невестка.

Во вторник советский и российский писатель Владислав Крапивин, который был повторно госпитализирован после лечения пневмонии, умер в Свердловской областной клинической больнице №1.

15 июля литератора госпитализировали с подозрением на инсульт и коронавирус, после анализов инсульт и инфаркт были исключены, КТ показало наличие пневмонии с 25% поражения легких, тесты на COVID-19 были отрицательные.