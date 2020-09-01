Грузия экспортировала в Россию более половины урожая персиков и нектаринов

Грузия экспортировала 3 июня в Россию более 15 тыс. тонн персиков и нектаринов, что составляет 54% от общего объема собранного урожая, говорится в опубликованных статистических данных министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства страны.

Второе место по количеству закупок грузинских персиков и нектаринов занимает Армения, куда Грузия экспортировала более 7,3 тыс. тонн этих фруктов, что составляет 30,7% урожая. На третьем месте – Азербайджан, который закупил 567 тонн (2,38%) фруктов, передает ТАСС.

Грузинские персики и нектарины экспортируются также в Казахстан, Катар, Молдавию, Польшу, Сингапур, Словению и на Украину.

Всего в период с 3 июня по 31 августа страна экспортировала более 23,7 тыс. этих фруктов, что на 85,5% больше, чем за аналогичный период 2019 года. В министерстве охраны окружающей среды и сельского хозяйства уточнили, что сбор персиков продолжается.

Напомним, в отчете Национальной комиссии по энергетике и водоснабжению сообщалось, что Грузия в 2019 году импортировала 1,6 млн киловатт/часов электроэнергии. 62% импорта было осуществлено из Турции, 32 – из России.

Несмотря на отсутствие между Россией и Грузией дипломатических связей после войны-2008, страны сотрудничают в экономике и гуманитарных сферах.

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